यूपी: अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने मोहसिन रजा, योगी से मुलाकात के दौरान उठाया था वक्फ संपत्तियों का मुद्दा

क्रिकेट से राजनीति तक का सफर

मोहसिन रजा की पहचान सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही है। वह रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अलावा मॉडलिंग और अभिनय से भी उनका जुड़ाव रहा है। वर्ष 1995 में उन्हें ‘प्रिंस लखनऊ’ चुना गया था।रजा ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की सदस्यता ली थी। इसके बाद उन्हें पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्री की जिम्मेदारी मिली। अगस्त 2019 में उनके पास अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज से जुड़े विभाग रहे।