यूपी: अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने मोहसिन रजा, योगी से मुलाकात के दौरान उठाया था वक्फ संपत्तियों का मुद्दा
उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व मंत्री और भाजपा नेता मोहसिन रजा को राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिलेगा। रजा पहले अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज विभाग संभाल चुके हैं। मुख्यमंत्री से हालिया मुलाकात में उन्होंने वक्फ संपत्तियों का मुद्दा भी उठाया था।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व मंत्री और भाजपा नेता मोहसिन रजा को राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नई जिम्मेदारी के साथ उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया जाएगा। रजा इससे पहले योगी आदित्यनाथ सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। नई जिम्मेदारी मिलने से कुछ समय पहले ही मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी।
2017 में योगी सरकार में बने थे राज्यमंत्री
मोहसिन रजा लंबे समय से भाजपा से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की सदस्यता ली थी। इसके बाद पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी दी। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया।
क्रिकेट से राजनीति तक का सफर
मोहसिन रजा की पहचान सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही है। वह रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अलावा मॉडलिंग और अभिनय से भी उनका जुड़ाव रहा है। वर्ष 1995 में उन्हें ‘प्रिंस लखनऊ’ चुना गया था।रजा ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की सदस्यता ली थी। इसके बाद उन्हें पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्री की जिम्मेदारी मिली। अगस्त 2019 में उनके पास अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज से जुड़े विभाग रहे।