यूपी: तीन दिन की बैंक हड़ताल सोमवार से, यूपीआई और एटीएम पर निर्भर रहेंगे उपभोक्ता; रविवार का अवकाश निरस्त

बैंक कर्मियों की सोमवार से बुधवार तक तीन दिवसीय हड़ताल से बैकिंग सेवाओं पर असर पड़ेगा। जमा-निकासी, खाता खुलवाना और अन्य कार्य प्रभावित होंगे। पांच दिवसीय बैंकिंग और अन्य लंबित मुद्दों के निस्तारण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारी और कर्मचारी 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ( यूएफबीयू ) के संयोजक अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि पांच दिवसीय बैंकिंग की मांग को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने स्वीकार कर रखा है, लेकिन केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे रही है।

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7500 करोड़ का लेनदेन होगा प्रभावित

फोरम के मीडिया प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि 25 सितंबर को रैली निकालकर विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा। हड़ताल से लखनऊ में रोजाना 2500 करोड़ और प्रदेश में 30 हजार करोड़ का लेनदेन प्रभावित होने की संभावना है। इस तरह तीन दिन में करीब साढ़े सात हजार करोड़ का लेनदेन प्रभावित होगा।