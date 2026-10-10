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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Congress state president takes a dig at the renaming of Jewar Airport.

यूपी: जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का तंज, "काम से नहीं नाता है, बस नाम बदलना आता है"

Sat, 10 Oct 2026 07:40 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sat, 10 Oct 2026 07:40 PM IST
सार

कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की घोषणा की है। दिसंबर 2020 में सरकार ने स्वयं इसका नाम ‘नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ तय किया था।

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UP: Congress state president takes a dig at the renaming of Jewar Airport.
कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि भाजपा सरकार को काम से कोई वास्ता नहीं है। वह सिर्फ नाम बदलने में भरोसा करती है।

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जारी बयान में मोना ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्षों में जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। सरकार की प्राथमिकता विकास कार्यों को पूरा करना नहीं, बल्कि योजनाओं और संस्थानों के नाम बदलकर सुर्खियां बटोरना है। नाम बदलने की इस राजनीति की चपेट में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ गए हैं।
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मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की घोषणा की है। दिसंबर 2020 में सरकार ने स्वयं इसका नाम ‘नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ तय किया था।

कांग्रेस के पोस्टर, होर्डिंग फाड़ना निंदनीय
कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की महिला पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पोस्टर, होर्डिंग फाड़े, वह निंदनीय है। यह घटना भारतीय जनता पार्टी की हताशा, निराशा का परिचायक है। कांग्रेस पार्टी के होर्डिंग, पोस्टर फाड़े जाने से यह भी साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने गिरते जनाधार से बौखला गई है। भाजपा का यह कृत्य महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।

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