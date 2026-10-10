'लोकसभा भूल गए क्या?': योगी की चुनौती पर अखिलेश का पलटवार, बोले- इस बार जनता घमंड का सारा पानी उतार देगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती देने के बाद सियासत गरमा गई है। योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में चढ़ावा, चंदा और दान के चोरों को हराने के लिए समाजवादी पार्टी का एक युवा पीडीए प्रहरी ही काफी है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि चोरों को क्लीन चिट देने वाले हिस्सेदार होते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी तो हुआ नहीं। इस बार जनता घमंड का सारा पानी उतार देगी। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, लोकसभा भूल गए क्या?सपा प्रमुख ने आगे लिखा कि बाकी कसर अयोध्या की वे माताएं पूरी कर देंगी, जिन्होंने सरेआम दुखी मां का अपमान करते हुए अहंकारियों को देखा है। उन्होंने दावा किया कि उनके इंटरनल सर्वे में यह बात सामने आई है कि अयोध्या में उनकी तरफ से कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है।अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट के अंत में लिखा, पावन स्थलों पर वनस्पतिजीवियों का कोई काम नहीं।गौरतलब है कि शनिवार को बलरामपुर के उतरौला तहसील स्थित कालूबनकट में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि अखिलेश अयोध्या से चुनाव लड़ें और वह भी लड़ेंगे। आमने-सामने मुकाबला हो जाए तो पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है।