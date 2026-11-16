यूपी: कांग्रेस नेता अजय माकन को यूपी चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी, बनाए गए अध्यक्ष

कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी में स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है।

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