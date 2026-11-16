यूपी: कांग्रेस नेता अजय माकन को यूपी चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी, बनाए गए अध्यक्ष
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 16 Nov 2026 10:31 PM IST
सार
कांग्रेस नेता अजय माकन को यूपी चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी में वीबी श्रीनिवास और असलम शेख को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
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विस्तार
कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी में स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है।
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इसी तरह युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सेवादल के राष्ट्रीय मुख्य संगठक बी. वी. श्रीनिवास और महाराष्ट्र से असलम शेख को को भी सदस्य के रूप में कमेटी में शामिल किया गया है।
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यह कमेटी चुनाव में प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग करेगी।