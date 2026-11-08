सुबह और शाम की हल्की ठंड के साथ राजधानी में गुलाबी सर्दी का अहसास होने लगा है। मौसम में बदलाव के बीच हवा की गुणवत्ता भी बिगड़ने लगी है। शनिवार को अलीगंज, लालबाग और तालकटोरा का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 200 के पार पहुंच गया। तीनों इलाकों में हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई।



मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन से चार दिन सुबह हल्का कोहरा और धुंध छाई रह सकती है। दिन के तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं हैं, जबकि रात के तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है।



क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल दिन का मौसम सामान्य रहेगा और सुबह-शाम हल्की ठंड बनी रहेगी। शनिवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों तापमान शुक्रवार के करीब बराबर रहे।