यूपी: प्रदेश में तेजी से बढ़ी ठंड, ये पांच जिले रहे सबसे ज्यादा सर्द; कई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी
Weather in UP: यूपी में सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। नवंबर के तीसरे सप्ताह में दिन के साथ रात में भी सर्दी ने अपनी रफ्तार बढ़ाई है।
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प्रदेश में पछुआ हवाओं के चलने से मंगलवार को सर्दी में और बढ़ोतरी हुई। हरदोई, कानपुर, इटावा, नजीबाबाद, मुजफ्फर नगर आदि जिलों में रात का पारा दस डिग्री या इससे भी नीचे आ गया। 15 से 20 किमी की रफ्तार से चली पछुआ के असर से ज्यादातर जिलों में धूप की तपिश कम रही। इसके साथ ही कोहरा भी छंटा। मंगलवार को प्रदेश में कहीं भी घना कोहरा नहीं रहा।
माैसम विभाग का कहना है कि बुधवार को प्रदेश के तराई समेत कुछ इलाकों में सुबह हल्के से मध्यम कोहरा छा सकता है। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ कोहरा छंट जाएगा।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, अगले दो से तीन दिनों में ठंडी पछुआ हवाओं के असर से दिन और रात के तापमान में एक दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने के आसार हैं। इससे सुबह और रात में ठंड बढ़ेगी।
मंगलवार को मुरादाबाद में अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं, हरदोई में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडी रात रही।
रात में सबसे कम तापमान वाले जिले
- हरदोई - 9.5 डिग्री सेल्सियस
- मुजफ्फरनगर- 9.8 डिग्री सेल्सियस
- इटावा- 10 डिग्री सेल्सियस
- नजीबाबाद- 10.2 डिग्री सेल्सियस
- कानपुर- 10.6 डिग्री सेल्सियस