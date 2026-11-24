प्रदेश में पछुआ हवाओं के चलने से मंगलवार को सर्दी में और बढ़ोतरी हुई। हरदोई, कानपुर, इटावा, नजीबाबाद, मुजफ्फर नगर आदि जिलों में रात का पारा दस डिग्री या इससे भी नीचे आ गया। 15 से 20 किमी की रफ्तार से चली पछुआ के असर से ज्यादातर जिलों में धूप की तपिश कम रही। इसके साथ ही कोहरा भी छंटा। मंगलवार को प्रदेश में कहीं भी घना कोहरा नहीं रहा।

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