सहारनपुर में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को पुलिस द्वारा सलामी दिए जाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सुना है किसी को गलती से सम्मान दे दिया गया है। इसका मतलब भाजपा सरकार ये कह रही है कि हम सोच-समझकर इनको कभी सम्मान नहीं देते, जो हुआ भूल से हुआ। ये कहना तो सम्मान देने के बाद और भी बड़ा अपमान है। दरअसल भाजपा सरकार से गलती ये हुई कि जो संबंध दबा-छिपा था, उसका भंडाफोड़ हो गया।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अखिलेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि फिर ये भी हो सकता है कि इनको सम्मान देकर अप्रत्यक्ष रूप से किसी और का अपमान किया जा रहा हो। ये अच्छा नहीं हुआ। दिक्कत है कि भाजपा सरकार सम्मान कैसे वापस ले। लगता है कि कपड़ों से पहचान लेने का दावा करनेवालों से इस बार बहुत भारी भूल हो गई। दरअसल ये पहचान की गलती नहीं है, चरखी से संबंध की डोरी खुल जाने की गलती है। गलती उस विभाग से हुई है जिससे खुफिया जानकारी भी रखने की उम्मीद की जाती है। जो कुछ आंख के सामने है अगर उसमें ही इनसे भूल हो रही है तो दबी-छुपी बातों में इनकी हालत कितनी खराब होगी, कहने की जरूरत नहीं है।इसमें तो विपक्ष की भी कोई भूमिका नहीं है कि सरकार तुरंत भ्रामक बयान देकर, बड़ी-बड़ी संगीन धाराओं में 4-5 को निरुद्ध और गिरफ्तार करके जेल भेज दे। सच ये है कि भाजपा सरकार ने पुलिस को झूठे मुकदमे, फर्जी एनकाउंटर, हिरासत में हत्या करने, चुनावी घपलों व वसूली करने के लिए मजबूर करके, पुलिस विभाग को बुरी तरह भ्रष्ट और नाकाम बना दिया है। जनता के सामने ये सवाल है कि नाकाम पुलिस के खिलाफ वो एफआइआर लिखाये भी तो कहां।प्रदेश की सरकार और पुलिस विभाग ने तो चुनाव लड़ने से पहले ही इनकी जमानत ज्ब्त कर दी है और बोलती बंद। इस सम्मान रूपी अपमान के प्रकरण के बाद हैदराबाद तक में भाजपा के खिलाफ आक्रोश है। इस बहाने से भाजपा इनकी ये भी बेइज्जती कर रही है कि आपको कोई पहचानता ही नहीं है।सुना है पीछे बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा है : हम थे जिनके सहारे, वो हुए न हमारे… अखिलेश ने अपनी पोस्ट में एक विशेष टिप्पण भी की जिसमें लिखा कि यूपी पुलिस कह रही है कि इस हास्यास्पद घटना से संबंधित सोशल मीडिया सामग्री इसलिए हटा दी जाए कि उससे उसकी छवि खराब हो रही है। ऐसे में जनता पूछ रही है कि ‘छवि’ बची ही कहां है जो खराब होगी।