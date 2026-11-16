'योगी की पाती' के 50 हफ्ते पूरे: सीएम ने लॉन्च की कॉफी टेबल बुक, विशेष प्रदर्शनी का उद्धाटन भी किया

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आगे बढ़ने के लिए युवाओं को चाहिए अवसर और आधुनिक संसाधन

कॉफी टेबल बुक में 'योगी की पाती' के 50 सप्ताह के सफर को क्रमबद्ध किया गया है। सात दिवसीय आयोजन के दौरान हर दिन की सांस्कृतिक संध्या योगी की पाती की एक विशेष थीम को समर्पित होगी। सोमवार को मिट्टी की पाती में किसान, खेती और गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े विषय रहे। मंगलवार को बेटी की पाती महिला सुरक्षा, सम्मान और आगे बढ़ती बेटियों की आकांक्षाओं को स्वर देगी। बुधवार की नौजवान की पाती रोजगार, मेहनत, कौशल और युवाओं के सपनों पर केंद्रित होगी।बृहस्पतिवार को आस्था की पाती में अयोध्या, काशी, मथुरा-वृंदावन और नैमिषारण्य की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखेगी। शुक्रवार को रफ्तार की पाती प्रदेश में एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डों, मेट्रो और औद्योगिक विकास के विस्तार को रेखांकित करेगी। शनिवार को सुकून की पाती सुरक्षित यूपी, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के विषयों को समर्पित होगी। रविवार को आपकी पाती में बीते दस वर्षों की यात्रा को गीत-संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से अभिव्यक्त किया जाएगा।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के उत्थान को लेकर रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि आज का युवा अपनी प्रतिभा और परिश्रम से दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है। उसे केवल अवसर और आधुनिक संसाधन चाहिए। डबल इंजन सरकार की ओर से अब तक स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के माध्यम से 60 लाख से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान किए गए हैं।सोमवार को 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट के वितरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उन्होंने लिखा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने प्रदेश में युवाओं के भविष्य की चिंता करने के बजाय उन्हें जाति, क्षेत्र और परिवारवाद की राजनीति में उलझाए रखा। उनकी प्रतिभा को तकनीक का साथ देने की कोई ठोस पहल नहीं हुई। पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने इस स्थिति को बदला। हमारा प्रयास है कि संसाधनों का अभाव किसी युवा की प्रतिभा के आड़े न आए और प्रदेश का हर नौजवान अपनी मेहनत से सफलता की नई कहानी लिखे। उन्होंने टैबलेट पाने वाले लाभार्थियों को शुभकामनाएं भी दीं।