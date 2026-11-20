मुख्यमंत्री की मां के निधन पर प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने शोक व्यक्त किया है। दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर शोक संदेश जारी कर दिवंगत सावित्री देवी को श्रद्धांजलि दी।



उन्होंने अपने संदेश में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजनीय माताजी सावित्री देवी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन समय में उनकी गहरी संवेदनाएं मुख्यमंत्री और शोकाकुल परिवार के साथ हैं।



उन्होंने कहा कि मां का स्नेह और आशीर्वाद जीवन की अनमोल पूंजी होता है। मां का साया सिर से उठ जाना ऐसी अपूरणीय क्षति है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। दोनों नेताओं ने प्रभु श्रीराम से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोक-संतप्त परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।



यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुखद खबर मिली है। हमने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अब हम वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं।