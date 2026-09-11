यूपी: आईटीआई में द्वितीय चरण का चयन परिणाम जारी, 12 से 17 सितंबर तक होंगे प्रवेश; जानिए नए अपडेट

मूल प्रमाणपत्र और फोटो लेकर पहुंचना होगा

चयनित अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र की प्रति, सभी मूल प्रमाणपत्र, अंकपत्रों की प्रतियां और उनकी एक-एक प्रमाणित प्रति के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो लेकर संबंधित चयनित संस्थान के प्रधानाचार्य से निर्धारित अंतिम तिथि तक संपर्क करना होगा। संस्थान में उपलब्ध चयन सूची से अपने चयन का मिलान कराने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

‘फ्रीज’ या ‘फ्लोट’ विकल्प चुनना होगा

प्रवेश के दौरान राजकीय और निजी आईटीआई में अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र में दिए विवरण के अनुसार अपडेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अपनी स्थिति के अनुसार उन्हें ‘FREEZE’ (स्थिर) अथवा ‘FLOAT’ (विस्थापित) में से किसी एक विकल्प का चयन कर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।