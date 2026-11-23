माध्यमिक विद्यालयों में तैनात तदर्थ शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। शासन ने निर्देश जारी किए हैं कि नए शिक्षकों की तैनाती तक ये तदर्थ शिक्षक कार्य करते रहेंगे। इसके साथ ही, शासन ने पूर्व की भांति वेतन भुगतान के भी निर्देश दिए हैं।

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यह निर्णय उन तदर्थ शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से अपनी सेवाओं को जारी रखने और वेतन भुगतान को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। नए शिक्षकों की नियुक्ति होने तक उनकी सेवाओं को जारी रखने से शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा और शिक्षकों को भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।