यूपी: तदर्थ शिक्षकों को बड़ी राहत, नए शिक्षकों की तैनाती तक जारी रहेगा कार्य, वेतन भुगतान के भी निर्देश
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Mon, 23 Nov 2026 07:41 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को शासन ने बड़ी राहत दी है। नए शिक्षकों की तैनाती होने तक वे विद्यालयों में अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे। शासन ने पूर्व की तरह वेतन भुगतान के निर्देश भी दिए हैं। इससे शिक्षकों की आर्थिक अनिश्चितता दूर होगी और पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।
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विस्तार
माध्यमिक विद्यालयों में तैनात तदर्थ शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। शासन ने निर्देश जारी किए हैं कि नए शिक्षकों की तैनाती तक ये तदर्थ शिक्षक कार्य करते रहेंगे। इसके साथ ही, शासन ने पूर्व की भांति वेतन भुगतान के भी निर्देश दिए हैं।
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यह निर्णय उन तदर्थ शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से अपनी सेवाओं को जारी रखने और वेतन भुगतान को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। नए शिक्षकों की नियुक्ति होने तक उनकी सेवाओं को जारी रखने से शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा और शिक्षकों को भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
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