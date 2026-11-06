UP Big News: योगी बोले- अब सिर्फ मेरिट से मिलेगी नौकरी, नकली नोट गैंग का पर्दाफाश; परिवार के तीन लोगों की मौत

दीपावली पर जुआ खेलने वालों को नकली नोट खपाने की थी तैयारी

दीपावली पर जुआ खेलने वालों के बीच नकली नोट खपाने की तैयारी कर रहे तीन लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1.74 लाख रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं। इसके अलावा नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला कलर प्रिंटर, स्याही, कागज और डाई भी मिली है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी त्योहार के दौरान जुआ खेलने वालों की नकदी की जरूरत का फायदा उठाकर नकली नोट बाजार में चलाना चाहते थे।



एसटीएफ को पिछले कुछ दिनों से श्रावस्ती में नकली नोट छापने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी। पांच नवंबर की रात टीम को जानकारी मिली कि गिरोह के कुछ सदस्य सोनवा थाना क्षेत्र के भिटिया चिचड़ी स्थित गिरिराज राइस मिल में मौजूद हैं। इसके बाद एसटीएफ ने मौके पर पहुंचकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पढ़ें पूरी खबर