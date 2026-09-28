यूपी: अपार्टमेंट का पिलर टूटते ही लोग भागे, ईंट लगाकर दिया सहारा; एनडीआरएफ ने 25 परिवारों को बाहर निकाला

लखनऊ में गोलागंज के बारूदखाना में मंगलवार सुबह तेज आवाज के साथ एसए अपार्टमेंट का पिलर टूट गया। बिल्डिंग के हिलने पर अंदर मौजूद लोगों को भूकंप आने की आशंका हुई। इसके बाद लोग परिवार समेत अपार्टमेंट से भागकर बाहर निकले। घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई। इसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। बिल्डिंग से 25 परिवारों को बाहर निकाला गया। सुरक्षा के लिहाज से अपार्टमेंट के 50 मीटर के दायरे का इलाका सील कर दूसरी बिल्डिंग भी खाली करा दी गई।

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बिल्डिंग में कुल 24 फ्लैट हैं, जिसमें करीब 150 लोग निवास करते हैं। स्थानीय निवासी वकील अहमद ने अपने साथी शहाबुद्दीन के साथ मिलकर वर्ष 2011 में बिल्डिंग का निर्माण किया था। पहले तल पर ज्योति रहती हैं, जिनके अपार्टमेंट के नीचे का पिलर टूटा है। घटना के समय ज्योति ऑफिस में थीं। घर पर उनके पति मौजूद थे। दूसरे तल पर मसूद जिलानी रहते हैं, जबकि तीसरे पर आसिफ हाशमी परिवार के साथ निवास करते हैं।अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने बताया कि अचानक तेज कंपनी हुआ, जिसके बाद सभी लोग जिस हालत में थे वैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकल आए। दहशत इतनी थी कि लोगों को दरवाजा बंद करने का भी विचार नहीं आया। बिल्डर ने नीचे अपना ऑफिस भी बना रखा है। हालांकि, घटना के बाद कर्मचारी दफ्तर बंद कर भाग निकले।स्थानीय लोगों की सूचना पर इंस्पेक्टर वजीरगंज मौके पर पहुंचे और उच्चाधिकारियों को मामले की जानकारी दी। इसके बाद डीएम विशाख जी और जेसीपी कानून व्यवस्था वहां पहुंचे। एलडीए, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीम ने बचाव कार्य शुरू किया। आननफानन ईंटें मंगवाई गईं और बिल्डिंग को सहारा दिया गया। घटना की जानकारी पर महापौर सुषमा खर्कवाल ने भी वहां पहुंचकर राहत कार्य का जायजा लिया।