उत्तर प्रदेश में सोमवार का दिन घटनाक्रमों से भरा हुआ रहा। एक तरफ राजनीतिक घटनाएं होती रहीं तो दूसरी तरफ अंकित बालियान हत्याकांड में हुई मुठभेड़ में दो आरोपी मारे गए। दोपहर को कौशांबी जिले के पिपरी थाना क्षेत्र की एक पटाखा फैक्टरी में हुए विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई जबकि करीब दर्जन भर लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। वहीं, यूपी चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक बयानबाजी भी होती रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में भारी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया तो मायावती ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए बैठक कर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। वहीं, शाम होते होते राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई। उधर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन से वाराणसी सिटी के लिए नई रेल सेवा का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया। पढ़ें, प्रदेश की प्रमुख खबरें

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