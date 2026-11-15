उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। नए विक्षोभ के प्रभाव से रविवार को पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। इसके बाद 16 से 18 नवंबर के बीच ठंडी पछुआ हवाएं चलने से तापमान में तीन से पांच डिग्री तक गिरावट आ सकती है। इससे ठंड बढ़ेगी। वहीं, रविवार से अगले पांच दिनों तक सुबह प्रदेश के कई जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है।

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