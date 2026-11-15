यूपी सियासत: पंकज चौधरी ने सपा पर साधा निशाना; पीडीए को बताया- परिवार की दरी बिछाने आइए

उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच जुबानी जंग एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सपा की राजनीति को 'परिवारवाद प्राइवेट लिमिटेड' करार दिया।

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पदों से लेकर राजनीतिक विरासत तक परिवारवाद का आरोप

पंकज चौधरी ने अपने पोस्ट में पीडीए का विश्लेषण करते हुए सपा पर तंज कसा। उन्होंने 'पी को परिवार, डी को दरी बिछाने और ए को आइए! लिखा। इसके साथ ही सवाल उठाया कि खुद को समाजवाद का मसीहा बताने वाले लोग किस तरह परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं।

पंकज चौधरी ने अपने पोस्ट में समाजवादी पार्टी के संगठन और राजनीतिक व्यवस्था पर कई सवाल उठाए। आरोप लगाया कि पार्टी अध्यक्ष का पद परिवार के लिए आजीवन आरक्षित है। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में भी परिवार को प्राथमिकता दी जाती है।

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कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी कसा तंज

उन्होंने सांसद और विधायक पदों को लेकर भी सपा पर परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। विधान परिषद और संगठन के बड़े पदों पर भी परिवार के प्रभाव की बात कही।

पंकज चौधरी ने अपने पोस्ट में सपा के आम कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर भी कटाक्ष किया। लिखा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की भूमिका नारे लगाने, दरी बिछाने और परिवार की पालकी उठाने तक सीमित रह गई है।

सपा की राजनीति पर भाजपा का सीधा हमला

दरअसल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद लंबे समय से भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का प्रमुख मुद्दा रहा है। पंकज चौधरी के इस पोस्ट में पार्टी के शीर्ष पदों, चुनावी दावेदारी और संगठन में परिवार की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं।