फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Amidst Akhilesh Yadav and Yogi Adityanath's claims, who did Ayodhya stand for? What has been its electoral

यूपी: अखिलेश और योगी के दावों के बीच जानिए अयोध्या किसके पक्ष में खड़ी दिखी? क्या रहा है चुनावी अतीत

Sun, 11 Oct 2026 08:14 AM IST
रोहित मिश्र सुधीर कुमार सिंह, अमर उजाला लखनऊ
सुधीर कुमार सिंह, अमर उजाला लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Sun, 11 Oct 2026 08:14 AM IST
सार

सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ एक-दूसरे को अयोध्या सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। आइए समझते हैं कि इस सीट पर इतिहास क्या रहा है। 
 

विज्ञापन
UP: Amidst Akhilesh Yadav and Yogi Adityanath's claims, who did Ayodhya stand for? What has been its electoral
अयोध्या सीट का क्या रहा है इतिहास। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 रामनगरी अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच चुनावी चुनौती ने विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी लड़ाई को नया आयाम दे दिया है। अखिलेश ने योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी तो मुख्यमंत्री ने इसे स्वीकारते हुए उन्हें भी मैदान में उतरने की चुनौती दे दी। इस जुबानी जंग के बीच पिछले तीन विधानसभा चुनावों के नतीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अयोध्या सीट पर दोनों पार्टियों में कौन कितने पानी में है?

विज्ञापन


भाजपा ने 2017 और 2022 में करीब 49 फीसदी वोट हासिल कर अयोध्या सीट पर कब्जा बनाए रखा। हालांकि, भाजपा की जीत का अंतर घटने और सपा का मत प्रतिशत बढ़ने से चुनावी समीकरण अहम हो गए। वर्ष 2012 में सपा ने यह सीट जीती थी, जबकि 2017 में उसे हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2012 से 2017 के बीच भाजपा के मत प्रतिशत में 23.27 प्रतिशत वृद्धि हुई। 2022 में पार्टी का मत प्रतिशत 49 फीसदी रहा। सपा ने 2022 के चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाकर 40.40 फीसदी कर लिया। पिछले चुनाव के मुकाबले इसमें 14.39 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
विज्ञापन


जीत का अंतर हुआ कम
चुनावी नतीजों में सबसे बड़ा बदलाव जीत के अंतर में दिखा। वर्ष 2017 में भाजपा प्रत्याशी 50440 वोटों से जीते थे, जबकि 2022 में यह अंतर घटकर 19990 वोट रह गया। हालांकि, भाजपा सीट पर अपनी बढ़त बनाए रखने में सफल रही।
विज्ञापन
विज्ञापन


2027 में अहम होंगे स्थानीय समीकरण
अयोध्या में राम मंदिर और विकास से जुड़े मुद्दों के बीच भाजपा ने मत आधार बनाए रखा। वहीं, सपा ने पिछले चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाया। 2027 में उम्मीदवारों के चयन, स्थानीय मुद्दों, सामाजिक समीकरणों और मतदान के रुझान की भूमिका अहम होगी। सपा अयोध्या से पवन पांडेय को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। ऐसे में योगी और अखिलेश में अयोध्या को लेकर चुनौती के बीच पिछले चुनावों के आंकड़े राजनीतिक विमर्श का आधार बन सकते हैं।

Trending Videos

अयोध्या सीट पर भाजपा का वोट प्रतिशत

UP: Amidst Akhilesh Yadav and Yogi Adityanath's claims, who did Ayodhya stand for? What has been its electoral
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : अमर उजाला
2012              लल्लू सिंह, वोट मिले- 49,857, प्रतिशत-  25.93%
2017              वेद प्रकाश गुप्ता, वोट मिले-  1,07,014, प्रतिशत-  49.20%
2022              वेद प्रकाश गुप्ता, वोट मिले-  1,13,414, वोट प्रतिश-  49.04%
 

सपा का वोट प्रतिशत

2012 तेज नारायण पांडेय (पवन पांडेय), वोट मिले-  55,262, वोट प्रतिशत- 28.74%
2017 तेज नारायण पांडेय (पवन पांडेय), वोट मिले-  56,574, वोट प्रतिशत-  26.01%
2022 तेज नारायण पांडेय (पवन पांडेय) वोट मिले- 93,424, वोट प्रतिशत- .40%
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed