सीट बंटवारे पर सपा-कांग्रेस में तकरार चरम पर

सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर तकरार चरम पर पहुंच गई है। सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने कहा कि कांग्रेस सपा की बैसाखी पर टिकी है। वह चुनावी वैतरणी सपा के सहारे ही पार कर सकती है। इसलिए इंडिया गठबंधन के तहत जितनी सीटें मिल रही हैं, उसे सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने प्रत्याशी घोषित करे। वहीं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ कर इस तकरार को नया एंगेल दे दिया है।



वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी है : मांगा अधिकतम, मिला न्यूनतम। उसने 181 सीटों की सूची सौंपी थी, जबकि सपा ने उसे 26 सीटों का ऑफर दिया है। सपा नेतृत्व करीब इतनी ही सीटें उसे और देने के मूड में है। जबकि, कांग्रेस इस संख्या को सैकड़ा से पार रखना चाहती है। यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं।



इस स्थिति पर दोनों दलों की ओर से बयानों की फायरिंग शुरू हो गई है। सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने कांग्रेस को दो सीटों वाली पार्टी बता दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने इमरान मसूद की बयानबाजी को भी कांग्रेस नेतृत्व की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इमरान मसूद से दबाव बनवाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व बयानबाजी करवा रहा है। स्थिति यह है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ ले तो एक सीट न जीत पाए।