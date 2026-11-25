यूपी: गठबंधन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले- कांग्रेस से पूछकर नहीं देंगे अपने मेहनती नेताओं को टिकट
अखिलेश यादव ने कहा कि सपा अपने मेहनती नेताओं को टिकट देने के लिए कांग्रेस से अनुमति नहीं लेगी। गठबंधन में कांग्रेस को जीत की संभावना वाली सीटें मिलेंगी। समाजवादी पार्टी 26 नवंबर को संविधान दिवस पर पीडीए केंद्रित घोषणा पत्र जारी करेगी। इसके बाद लखनऊ में संविधान मार्च आयोजित होगा।
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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर बुधवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा का मुकाबला किया था और आगे भी मिलकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को वही सीटें मिलेंगी, जहां उसके जीतने की संभावना होगी।
सपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की ओर से जिन प्रत्याशियों का नाम घोषित किया गया है, वे लगातार जमीन पर अपना वोट बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब हम ऐसे लोगों को टिकट कांग्रेस से पूछकर तो नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के मेहनती लोगों ने वोट बढ़ाने की यह प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होगी। हम तो यह दावा कर रहे है कि पार्टी के जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्हें ही टिकट दिया जाएगा।
अखिलेश ने कहा कि सपा और कांग्रेस के बीच क्या चर्चा हो रही है, इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से देना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए सभी सेकुलर ताकतों को एक साथ खड़े होना चाहिए। हम उसी दिशा में काम कर रहे है।
सीट बंटवारे पर सपा-कांग्रेस में तकरार चरम पर
सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर तकरार चरम पर पहुंच गई है। सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने कहा कि कांग्रेस सपा की बैसाखी पर टिकी है। वह चुनावी वैतरणी सपा के सहारे ही पार कर सकती है। इसलिए इंडिया गठबंधन के तहत जितनी सीटें मिल रही हैं, उसे सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने प्रत्याशी घोषित करे। वहीं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ कर इस तकरार को नया एंगेल दे दिया है।
वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी है : मांगा अधिकतम, मिला न्यूनतम। उसने 181 सीटों की सूची सौंपी थी, जबकि सपा ने उसे 26 सीटों का ऑफर दिया है। सपा नेतृत्व करीब इतनी ही सीटें उसे और देने के मूड में है। जबकि, कांग्रेस इस संख्या को सैकड़ा से पार रखना चाहती है। यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं।
इस स्थिति पर दोनों दलों की ओर से बयानों की फायरिंग शुरू हो गई है। सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने कांग्रेस को दो सीटों वाली पार्टी बता दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने इमरान मसूद की बयानबाजी को भी कांग्रेस नेतृत्व की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इमरान मसूद से दबाव बनवाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व बयानबाजी करवा रहा है। स्थिति यह है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ ले तो एक सीट न जीत पाए।
हम चाहते हैं मायावती साथ आएं
गांधी परिवार के नजदीकी सांसद इमरान मसूद ने कहा कि एसपी सिंह पटेल लोकसभा चुनाव राहुल गांधी की वजह से जीते, वरना 2019 में भी वे बिना गठबंधन के चुनाव लड़े थे और हार गए थे। वहीं, इमरान मसूद ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि बहिनजी (मायावती) बड़ी नेता हैं।
हम तो चाहते हैं कि वे साथ आएं। यहां बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद 2022 में राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा प्रमुख मायावती के साथ गठबंधन करने और उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। अलबत्ता, इमरान मसूद के इस ताजे बयान पर बसपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
अखिलेश यादव बोले- भाजपा में भगवा परिवाद
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा में भगवा परिवारवाद है। 56 विधायक, 13 सांसद, 10 विधान परिषद सदस्य, चार राज्यसभा सांसद व अन्य तीन नेता परिवारवाद से ही आए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत अवैद्यनाथ के रिश्तेदार हैं। पंकज चौधरी, संदीप सिंह, जितिन प्रसाद, नितिन अग्रवाल, नीरज शेखर, कमलेश पासवान, सूर्यप्रताप शाही ये सब परिवार से हैं।
एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि मंदिर में जाने का विषय व्यक्तिगत आस्था का है। कोई भी सनातनी किसी के मंदिर जाने पर विरोध नहीं करेगा। अयोध्या में प्रभु श्रीराम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना है।
उन्होंने कहा कि पहले हमें अयोध्या में आने का निमंत्रण दिया गया था, अब हम जा रहे हैं। अगर आने से रोकना था तो निमंत्रण क्यों दिया था। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अयोध्या में भाजपा को जीरो करना है। लोकसभा चुनाव में प्रभु श्रीराम ने अयोध्या में भाजपा को आशीर्वाद नहीं दिया।
चुनाव आयोग की हर गतिविधि पर रखें नजर
सपा अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी के नेता गांव-मोहल्लों में जाकर सम्मानित मतदाताओं से संपर्क करें और समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताने की अपील करें। वे प्रदेश मुख्यालय पर विभिन्न जिलों से आए हुए कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को संबोधित कर रहे थे। हर एक पीडीए-प्रहरी से व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं कि वो निर्वाचन आयोग की हर गतिविधि पर ध्यान रखें और सबूत भी जुटाता रहें।