लखनऊ : नर्स से छेड़छाड़ का प्रयास, विरोध पर साथी के सिर पर रॉड से हमला

गुडंबा इलाके में ड्यूटी से घर पहुंची नर्स के साथ बुधवार देर शाम किराएदार दो युवकों ने छेड़छाड़ का प्रयास किया। किसी तरह बचकर कमरे में पहुंची पीड़िता ने निजी अस्पताल में अपने सहयोगी को घटना की जानकारी दी। इसके बाद सहयोगी एक अन्य साथी के साथ मौके पर पहुंचा। आरोप है कि इसी दौरान दोनों आरोपी युवक भी वहां पहुंच गए और पीड़िता व उसके साथियों को जातिसूचक गालियां देने लगे।

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विवाद बढ़ने पर एक आरोपी ने लोहे की रॉड से पीड़िता के सहयोगी के सिर पर हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से युवक बेहोश होकर गिर पड़ा। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उसके और दूसरे साथी के साथ भी मारपीट की। विज्ञापन



आरोपियों ने पीड़ितों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। पीड़िता के मुताबिक आरोपी युवक अक्सर रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। घटना के संबंध में उसने गुडंबा थाने में तहरीर दी है। इंस्पेक्टर गुडंबा अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विवाद बढ़ने पर एक आरोपी ने लोहे की रॉड से पीड़िता के सहयोगी के सिर पर हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से युवक बेहोश होकर गिर पड़ा। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उसके और दूसरे साथी के साथ भी मारपीट की।आरोपियों ने पीड़ितों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। पीड़िता के मुताबिक आरोपी युवक अक्सर रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। घटना के संबंध में उसने गुडंबा थाने में तहरीर दी है। इंस्पेक्टर गुडंबा अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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