यूपी: अखिलेश बोले- सांसद-विधायकों के साथ जाऊंगा राम मंदिर, इशारा करके बोले- तय करो जाने की तारीख

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में रामलला के दर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडेय ‘पवन’ की ओर इशारा करते हुए कहा कि तारीख तय करो, सभी विधायकों और सांसदों के साथ मिलकर रामलला के दर्शन करेंगे। वह बृहस्पतिवार को पवन पांडेय के कृष्णापुर स्थित आवास पर आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल होने पहुंचे थे। भागवत कथा के मंच से अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें श्रीराम और श्रीकृष्ण समेत सभी भगवानों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सैफई में केदारेश्वर मंदिर बनने के बाद रामजन्मभूमि जाकर दर्शन करेंगे।

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सपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री अयोध्या के विकास को लेकर इतने आश्वस्त हैं तो उन्हें स्वयं यहां से चुनाव लड़कर अपनी लोकप्रियता साबित करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में जनता भाजपा के दावों और जमीनी हकीकत का हिसाब करेगी। कहा कि अयोध्या में सपा प्रत्याशी की घोषणा के बाद भाजपा लगातार सर्वे करा रही है। हर सर्वे में पार्टी पीछे दिखाई दे रही है और चर्चा है कि भाजपा को अयोध्या में नया प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है।सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार अयोध्या के विकास को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन विकास का वास्तविक लाभ यहां के लोगों को मिलना चाहिए। सपा की सरकार बनने पर अयोध्या के विकास को नई गति दी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विकास परियोजनाओं का अधिकतम लाभ स्थानीय निवासियों को मिले। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर अयोध्या को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने और विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। अयोध्या को केवल पर्यटन केंद्र नहीं, बल्कि विश्व की प्रमुख तीर्थनगरी के रूप में विकसित करना उनकी प्राथमिकता होगी। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को हर वर्ष 40 हजार रुपये दिए जाएंगे। अयोध्या में किसी गरीब का घर या दुकान उजाड़ने की कार्रवाई नहीं होगी। युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी उनकी सरकार काम करेगी।