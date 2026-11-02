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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Akhilesh’s first statement on Azam Khan’s re-arrest—says he is being treated unjustly.

यूपी: आजम खां की दोबारा गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का पहला बयान, बोले- उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा

Mon, 02 Nov 2026 11:47 AM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Mon, 02 Nov 2026 11:47 AM IST
सार

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान की दोबारा गिरफ्तारी पर भाजपा सरकार को घेरा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान के साथ लगातार अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है। अखिलेश ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

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UP: Akhilesh’s first statement on Azam Khan’s re-arrest—says he is being treated unjustly.
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान की दोबारा गिरफ्तारी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान साहब के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है।

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अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, वह अन्यायपूर्ण है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लगातार उनके साथ अन्याय कर रही है। आजम खान की दोबारा गिरफ्तारी को लेकर सपा अध्यक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
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भाजपा ने कभी तिरंगा नहीं फहराया

पूर्व सीएम ने कहा कि देश आजादी का जश्न मना रहा था और मुख्यमंत्री विभाजन का उत्सव मना रहे थे। भाजपा ने आजादी के पहले और आजादी के बाद कभी तिरंगा नहीं लगाया। लोधी समाज एकजुट हो गया तो भाजपा का पता नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी लोधी समाज को सम्मान और स्थान देगी। उन्होंने कहा कि 2027 में भाजपा का सफाया होना तय है। 2024 के परिणाम से समाजवादी पार्टी व इंडिया गठबंधन नंबर एक पर पहुंच गया है।

 

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कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे में गड्ढे ही गड्ढे

सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार 300 करोड़ पेड़ लगाने का दावा कर रही है, लेकिन पेड़ कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई है कि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे उद्घाटन के बाद जगह-जगह टूट गई, उस पर न जाने कितने गड्ढे हो गए।

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