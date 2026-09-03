फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Action taken over gross negligence in the disposal of revenue cases; four Tehsildars and one Naib Tehsilda

यूपी: राजस्व वादों के निस्तारण में बड़ी लापरवाही पर एक्शन, चार तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार निलंबित

Thu, 03 Sep 2026 11:14 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 03 Sep 2026 11:14 PM IST
सार

राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण में लापरवाही पर सरकार ने पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें चार तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार शामिल हैं। राजस्व परिषद ने कार्रवाई के साथ अनुशासनिक जांच भी शुरू की है। लंबित मामलों की समीक्षा में निस्तारण की प्रगति असंतोषजनक मिली थी।

विज्ञापन
UP: Action taken over gross negligence in the disposal of revenue cases; four Tehsildars and one Naib Tehsilda
निलंबित - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राज्य सरकार ने राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण में लापरवाही पर पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। राजस्व परिषद ने इन पांचों को निलंबित करने के साथ अनुशासनिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राजस्व न्यायालयों में लंबित वाद के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा के दौरान कहा था कि इस काम में लापरवाही पर जिम्मेदारो पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन


इसी कड़ी में कार्रवाई की गई है।  राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने बताया कि राजस्व न्यायालयों में दाखिल वादों की न्यायालयवार और अधिकारीवार गहन समीक्षा की गई। जिसमें लंबित मामलों के निस्तारण की प्रगति संतोषजनक नहीं मिली। 
विज्ञापन


इसके आधार पर परिषद ने चार तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया है, जिसमें तहसीलदार पवन कुमार सिंह, तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार, पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ और वर्तमान में तहसीलदार प्रयागराज, तहसीलदार अतुल हर्ष, तहसील बलिया, तहसीलदार हरेराम यादव तत्कालीन नायब तहसीलदार, तहसील धनघटा और वर्तमान में तहसीलदार गोण्डा, तहसीलदार आनन्द ओझा, तहसील खलीलाबाद, संतकबीर नगर तथा नायब तहसीलदार विवेक कुमार सिंह, तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ आदि शामिल हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed