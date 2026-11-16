यूपी: सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर दिल्ली में आज हो सकता है बड़ा फैसला, कल से सीट बंटवारे पर शुरू होगा मंथन

कांग्रेस ने आगामी चुनाव की तैयारियों को गति देने के लिए संगठनात्मक रणनीति में बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने मौजूदा जिलाध्यक्षों और शहर अध्यक्षों को पद पर बनाए रखने का निर्णय किया है। इससे संगठन में बदलाव की अटकलों पर विराम लगा है। पार्टी का मानना है कि इस फैसले से कार्यकर्ताओं में एकजुटता बढ़ेगी और चुनावी गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा।



प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने जिलाध्यक्षों और शहर अध्यक्षों को नहीं बदलने का प्रस्ताव रखा था। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने इस पर सहमति जताई। शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी के बाद शुक्रवार को इसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद जिलों में नई टीम गठित किए जाने की चर्चा थी। मौजूदा जिलाध्यक्षों को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जिम्मेदारी सौंपी थी। बदलाव की चर्चाओं के चलते संगठन की गतिविधियां प्रभावित हो रही थीं। अब घोषणा के बाद जिला और शहर अध्यक्ष फिर सक्रिय हो गए हैं।



बूथ और ब्लॉक के बीच कड़ी बनेंगी मंडल कमेटियां

चुनाव संचालन के लिए कांग्रेस ब्लॉक और 15 से 20 बूथों के बीच मंडल कमेटियां गठित कर रही है। ये कमेटियां सीधे प्रदेश मुख्यालय स्थित कनेक्ट सेंटर (वाररूम) से जुड़ी रहेंगी। दिल्ली और लखनऊ से चुनाव संबंधी दिशा-निर्देश इन्हीं के माध्यम से भेजे जाएंगे। साथ ही चुनावी गतिविधियों की निगरानी भी होगी।



अगले सप्ताह घोषित हो सकती है कार्यकारिणी

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अगले सप्ताह प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा संभव है। करीब एक साल से कार्यकारिणी भंग है। अजय राय के कार्यकाल में भेजे गए प्रस्ताव का पुनरीक्षण कर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने नए नाम जोड़कर शीर्ष नेतृत्व को दोबारा भेजा है। नई कार्यकारिणी में कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं।