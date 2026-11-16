यूपी: फाइनल मतदाता सूची में फर्जी वोटर मिले तो नपेंगे अधिकारी, सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम

यूपी में एसएसआर के तहत अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद कहीं भी फर्जी मतदाता मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। फर्जी मतदाताओं की सूचना देने वालों को इनाम भी मिलेगा। रकम दोषी अधिकारियों से वसूली जाएगी। इस बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है।

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