यूपी: इस बार धनतेरस पर खरीदारी के लिए 24 घंटे का शुभ मुहूर्त, जानें हस्त नक्षत्र और शुक्र प्रदोष का संयोग

धनतेरस के साथ छह नवंबर से पांच दिवसीय दीपोत्सव शुरू होगा। इस बार धनतेरस पर खरीदारी के लिए करीब 24 घंटे का शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम को प्रदोष काल में मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा होगी। ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल के अनुसार, धनतेरस पर हस्त नक्षत्र और शुक्र प्रदोष का संयोग भी बन रहा है। इसे धन, वैभव, आरोग्य और सुख-समृद्धि की कामना के लिए अच्छा संयोग माना जाता है।

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