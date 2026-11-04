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राजस्व टीम पर हमला: मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, तीन को गिरफ्तार किया गया, स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद

Wed, 04 Nov 2026 11:35 AM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 04 Nov 2026 11:35 AM IST
सार

पुलिस टीम की बदमाशों से सुबह करीब 5 बजे मुठभेड़ हुई। गिरफ्तार बदमाशों राहुल सिंह पुत्र सतीश सिंह निवासी अमिलिया कला, थाना कोतवाली नगर, नौशाद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी प्रतापपुर, थाना बंधुआकला और मनोज सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी रवनिया, थाना करौंदीकला शामिल हैं।

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Attack on revenue team: Miscreant shot in the leg during an encounter; three arrested
मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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सुल्तानपुर में खनन और राजस्व टीम पर हमले के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान बदमाश राहुल सिंह के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके पास से पिस्टल, कारतूस और स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की।
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पुलिस के मुताबिक, कोतवाली नगर पुलिस टीम की बदमाशों से सुबह करीब 5 बजे मुठभेड़ हुई। गिरफ्तार बदमाशों राहुल सिंह पुत्र सतीश सिंह निवासी अमिलिया कला, थाना कोतवाली नगर, नौशाद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी प्रतापपुर, थाना बंधुआकला और मनोज सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी रवनिया, थाना करौंदीकला शामिल हैं।
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पुलिस ने इनके पास से एक .32 बोर पिस्टल, एक जिंदा .32 बोर कारतूस, एक खोखा कारतूस और स्कॉर्पियो कार (UP44 AY 6094) बरामद की है। पुलिस के मुताबिक, तीनों खनन और राजस्व टीम पर हमले के मामले में वांछित थे।
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पुलिस ने बताया कि राहुल सिंह के खिलाफ सुल्तानपुर जिले के अलग-अलग थानों में 10 मामले दर्ज हैं। इनमें कोतवाली नगर में 2018 का चोरी और चोरी का सामान रखने का मामला, गोसाईगंज में 2016 का हत्या और साजिश का मामला और कोतवाली नगर में 2016 का आयुध अधिनियम का मामला शामिल है।


उसके खिलाफ कोतवाली नगर में 2020 में हत्या, दंगा और धमकी का मामला भी दर्ज है। कुड़वार थाने में 2025 और 2026 के तीन मामले दर्ज हैं। गोसाईगंज में 2016 का गैंगस्टर एक्ट और कोतवाली नगर में 2020 का गिरोहबंद कानून के तहत मामला दर्ज है। कोतवाली नगर में 2025 का एक और मामला भी दर्ज है। पुलिस के मुताबिक, अवैध मिट्टी खनन में इस्तेमाल किए गए कुल चार डंपर अब तक जब्त किए गए हैं।

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