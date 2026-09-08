यूपी: समग्र शिक्षा में संविदा कर्मियों के मानदेय में 25 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी, 2026-27 के लिए बजट अनुमोदित

यूनिफॉर्म के लिए मिली राशि का उसी मद में हो उपयोग

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अभिभावकों को प्रेरित किया जाए कि यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी के माध्यम से दी जा रही धनराशि का इस्तेमाल यूनिफॉर्म खरीदने में ही करें। विद्यार्थियों को निर्धारित यूनिफॉर्म में विद्यालय भेजना भी सुनिश्चित किया जाए।



उन्होंने विद्यालयों में स्थापित स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब का नियमित अनुश्रवण करने तथा उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विद्यालयों में उपलब्ध उपकरणों और अन्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने पर भी जोर दिया।

पढ़ाई के साथ खेल और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों पर जोर

एसपी गोयल ने कहा कि पठन-पाठन के साथ विद्यार्थियों के खेलकूद और अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इससे बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने शासकीय विद्यालयों की भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाओं में पर्याप्त आवश्यक उपकरण उपलब्ध रखने और विद्यार्थियों से उनका प्रभावी उपयोग कराने के निर्देश दिए।

2026-27 में 11,902.85 करोड़ रुपये का बजट

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा के तहत व्यय बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप 9,425.21 करोड़ रुपये का उपयोग सुनिश्चित किया गया। यह कुल उपलब्ध धनराशि का 92.46 प्रतिशत रहा। वर्ष 2024-25 में उपलब्ध धनराशि का 69.60 प्रतिशत ही खर्च हुआ था।



वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने समग्र शिक्षा के तहत 11,902.85 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। मुख्य सचिव ने इसका शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सघन और लक्षित प्रयास करने के निर्देश दिए।