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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Unveiling of the 'Shabd Rang' Literature Festival poster

Lucknow News: शब्द रंग साहित्य महोत्सव का पोस्टर विमोचन

Thu, 08 Oct 2026 02:54 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:54 AM IST
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Unveiling of the 'Shabd Rang' Literature Festival poster
लखनऊ। लविवि की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) इकाई की ओर से बुधवार को गांधी पार्क में ‘शब्द रंग : साहित्य महोत्सव’ के पोस्टर का विमोचन किया गया। राष्ट्रीय कला मंच, अवध प्रांत की ओर से साहित्य महोत्सव का आयोजन 24 और 25 अक्तूबर को डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या में किया जाएगा।
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महोत्सव में साहित्य, सिनेमा, पत्रकारिता और कला के विभिन्न आयामों पर व्याख्यान व संवाद सत्र होंगे। इसके अलावा प्रदर्शनी, युवा चौपाल और काव्य पाठ जैसे कार्यक्रम भी होंगे। चयनित प्रतिभागियों के लिए निशुल्क पंजीकरण, रहने और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। सहायक आचार्य डॉ. अन्विता वर्मा ने कहा कि साहित्य युवाओं की रचनात्मक चेतना को मजबूत करने और समाज के विचारों को दिशा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस अवसर पर तान्या तिवारी, वर्तिका कुशवाहा, आर्यन शर्मा, आर्यन कुशवाहा, ध्रुव सिंह, तनु यादव समेत विद्यार्थी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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