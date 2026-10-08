Lucknow News: फीस देने पर राजी हुआ कोचिंग संस्थान

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मालूम हो कि अलीगंज स्थित इस कोचिंग सेंटर में विद्यार्थियों ने लंबे समय तक कक्षाएं लंबित होने पर गत रविवार को प्रदर्शन कर पुलिस से शिकायत की थी। छात्रों ने आरोप लगाया था कि भवन का किराया न जमा करने पर भवन मालिक ने कोचिंग सेंटर पर ताला लगा दिया है। छात्रों ने अपनी फीस वापस दिलाने के लिए स्थानीय अलीगंज थाने में गुहार लगाते हुए प्रार्थना पत्र भी दिया था। इस खबर को अमर उजाला ने प्राथमिकता के साथ सोमवार के अंक में प्रकाशित किया था। इसके बाद ही कोचिंग संस्थान के प्रबंधन ने अपने एक प्रतिनिधि को बुधवार को लखनऊ भेजा।फीस वापसी के लिए 67 विद्यार्थियों की सूची सौंपीअलीगंज थाने में बुधवार को मौजूद छात्र-छात्राओं में खुशी दीक्षित, आयुष कुमार, सुप्रिया राज, रवि यादव, तनु यादव, निधि सिंह, सौम्या सिंह आदि ने बताया कि थाने में कोचिंग संस्थान के प्रतिनिधि को कुल 67 विद्यार्थियों की सूची सौंपी गई है। ये सभी विद्यार्थी फीस वापसी की मांग कर रहे हैं जिनसे एक से डेढ़ लाख रुपये तक फीस वसूली गई थी। इस दौरान पुलिस को दिए गए पत्र में मृत्युंजय पाठक, आदित्य शुक्ला, प्रत्युष प्रताप सिंह, समृद्धि सिंह, देवांशी उपाध्याय, कल्पना बाला, अर्पिता, प्रियांशी यादव, कशिश श्रीवास्तव, शिवांगी सिंह, आलोक द्विवेदी, पायल शुक्ला और श्रेया मौर्या समेत 40 से अधिक छात्र-छात्राओं ने हस्ताक्षर किए हैं।कोचिंग फिर से नियमित शुरू करने का दिया आश्वासनइंस्पेक्टर अलीगंज ध्रुव कुमार सिंह का कहना है कि कोचिंग संस्थान के प्रतिनिधि ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि भवन का बकाया किराया जमा कर दिया गया है। बृहस्पतिवार से कोचिंग नियमित रूप से खुलेगी। हालांकि विद्यार्थी अपनी फीस वापसी की मांग पर अड़े थे, इसलिए आगे की प्रक्रिया के लिए दोनों पक्षों की बीच वार्ता कर हल निकाला जाएगा।