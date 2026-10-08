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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Instructions issued to operate 52 boats on designated routes in Faizullaganj.

Lucknow News: फैजुल्लागंज में 52 नावें, निर्धारित रूट पर चलाने के निर्देश

Thu, 08 Oct 2026 02:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:57 AM IST
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Instructions issued to operate 52 boats on designated routes in Faizullaganj.
निरीक्षण करने पहुंचे डीएम।
लखनऊ। गोमती नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच जिलाधिकारी विशाख जी ने बुधवार को फैजुल्लागंज के जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित नागरिकों से बातचीत कर समस्याएं जानीं और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। फैजुल्लागंज में 52 नावें संचालित की जा रही हैं। इन्हें निर्धारित रूट पर चलाने और संवेदनशील इलाकों में नियमित भ्रमण के निर्देश दिए गए हैं।
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डीएम ने बताया कि प्रभावित नागरिकों के लिए चार राहत शिविर स्थापित किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें दवाओं की किट वितरित कर रही हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में रात में पुलिस गश्त और कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है। सांप व अन्य जीव-जंतुओं के बचाव के लिए वन विभाग की टीम भी तैनात है।

निरीक्षण करने पहुंचे डीएम।

निरीक्षण करने पहुंचे डीएम।

निरीक्षण करने पहुंचे डीएम।

निरीक्षण करने पहुंचे डीएम।

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