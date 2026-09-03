फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Undergraduate seats at Shia College increased by 33 percent.

Lucknow News: शिया कॉलेज में स्नातक की 33 फीसदी सीटें बढ़ीं

Thu, 03 Sep 2026 02:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Undergraduate seats at Shia College increased by 33 percent.
शिया पीजी कॉलेज
लखनऊ। लविवि की स्वीकृति के बाद शिया कॉलेज में बीए, बीकॉम और बीएससी पाठ्यक्रमों की सीटों में 33 फीसदी की वृद्धि की गई है। इन बढ़ी हुई सीटों पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। इससे पहले बीए की 1046, बीएससी की 550 और बीकॉम की 700 सीटों पर प्रवेश हो चुके हैं।
विज्ञापन

महाविद्यालय ने बीए, बीकॉम और बीएससी (गणित एवं जीव विज्ञान वर्ग) में प्रवेश के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाइट shiapgcollege.ac.in और shiacollege.org के जरिये आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा महाविद्यालय से भी सुबह 10ः30 से शाम 4ः30 बजे तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा बीबीए की 60, एलएलबी तीन वर्षीय पाठ्यक्रम की 300 और बीएएलएलबी की 60 सीटों पर भी पहले ही प्रवेश हो चुके हैं।
विज्ञापन



प्रवेश निदेशक एमएम अबु तैय्यब ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों को पहले सीट नहीं मिली थी, वे भी आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों को जल्द प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी। यह प्रक्रिया सीटें भरने तक जारी रहेगी। प्रवेश संबंधी जानकारी के लिए ईमेल admissions@shiapgcollege.ac.in पर संपर्क करें। किसी भी तरह की सहायता के लिए मोबाइल नंबर 9682815122 और 8090033896 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed