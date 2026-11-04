Lucknow News: त्योहारों पर दो जोड़ी विशेष ट्रेनें आसान बनाएंगी सफर

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उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल रेल प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेन पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा और दानापुर होते हुए रात 9:15 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 04509 पटना-चंडीगढ़ आरक्षित विशेष एक्सप्रेस सात नवंबर को पटना से रात 11:15 बजे चलेगी। यह वाराणसी, सुल्तानपुर, उतरठिया और आलमनगर होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 17 कोच होंगे।ट्रेन 01663 रानी कमलापति-गोरखपुर विशेष एक्सप्रेस सात नवंबर को रानी कमलापति स्टेशन से शाम 6:45 बजे चलेगी। यह विदिशा, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और उरई होते हुए कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। लखनऊ और बाराबंकी स्टेशनों पर भी इसका ठहराव होगा। ट्रेन दोपहर 12:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 01664 गोरखपुर-रानी कमलापति विशेष एक्सप्रेस नौ नवंबर को गोरखपुर से सुबह 7:50 बजे चलेगी। इस ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे।