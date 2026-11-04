Lucknow News: त्योहारों पर दो जोड़ी विशेष ट्रेनें आसान बनाएंगी सफर
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:33 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:33 AM IST
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लखनऊ। त्योहारों पर रेलवे प्रशासन दो विशेष ट्रेनें चलाएगा। इससे ट्रेनों में वेटिंग के कारण परेशान यात्रियों को राहत मिलेगी। ट्रेन 04510 चंडीगढ़-पटना आरक्षित विशेष एक्सप्रेस छह नवंबर को चंडीगढ़ से रात 10 बजे चलेगी। यह अंबाला कैंट, सहारनपुर, रुड़की, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और हरदोई होते हुए आएगी। लखनऊ मंडल में इसका ठहराव आलमनगर, उतरठिया जंक्शन, सुल्तानपुर और वाराणसी जंक्शन पर होगा।
उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल रेल प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेन पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा और दानापुर होते हुए रात 9:15 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 04509 पटना-चंडीगढ़ आरक्षित विशेष एक्सप्रेस सात नवंबर को पटना से रात 11:15 बजे चलेगी। यह वाराणसी, सुल्तानपुर, उतरठिया और आलमनगर होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 17 कोच होंगे।
ट्रेन 01663 रानी कमलापति-गोरखपुर विशेष एक्सप्रेस सात नवंबर को रानी कमलापति स्टेशन से शाम 6:45 बजे चलेगी। यह विदिशा, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और उरई होते हुए कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। लखनऊ और बाराबंकी स्टेशनों पर भी इसका ठहराव होगा। ट्रेन दोपहर 12:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 01664 गोरखपुर-रानी कमलापति विशेष एक्सप्रेस नौ नवंबर को गोरखपुर से सुबह 7:50 बजे चलेगी। इस ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे।
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उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल रेल प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेन पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा और दानापुर होते हुए रात 9:15 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 04509 पटना-चंडीगढ़ आरक्षित विशेष एक्सप्रेस सात नवंबर को पटना से रात 11:15 बजे चलेगी। यह वाराणसी, सुल्तानपुर, उतरठिया और आलमनगर होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 17 कोच होंगे।
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ट्रेन 01663 रानी कमलापति-गोरखपुर विशेष एक्सप्रेस सात नवंबर को रानी कमलापति स्टेशन से शाम 6:45 बजे चलेगी। यह विदिशा, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और उरई होते हुए कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। लखनऊ और बाराबंकी स्टेशनों पर भी इसका ठहराव होगा। ट्रेन दोपहर 12:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 01664 गोरखपुर-रानी कमलापति विशेष एक्सप्रेस नौ नवंबर को गोरखपुर से सुबह 7:50 बजे चलेगी। इस ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे।
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