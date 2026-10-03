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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Two left bloodied after coming into contact with dangerous kite string

Lucknow News: खतरनाक मांझे की चपेट में आकर दो लहूलुहान

Sat, 03 Oct 2026 02:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:08 AM IST
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Two left bloodied after coming into contact with dangerous kite string
लखनऊ। हुसैनगंज और चौक फ्लाईओवर पर खतरनाक मांझे की चपेट में आकर दो लोग लहुलूहान हो गए। पीड़ितों ने कैसरबाग, चौक थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में एफआईआर कराई है।
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विकासनगर सेक्टर-दो निवासी प्रवेश कुमार सिंह के मुताबिक बुधवार शाम छह बजे वह स्कूटी से ऐशबाग से हजरतगंज की ओर जा रहे थे। हुसैनगंज फ्लाईओवर पर अचानक उनके गले में मांझा फंस गया। बचने के लिए उन्होंने ब्रेक लगाया तो स्कूटी फिसल गई और वह 10 मीटर तक घिसटते चले गए। राहगीरों ने उन्हें उठाया। मांझे से प्रवेश के गले पर जख्म हो गया और स्कूटी फिसलने से हाथ-पैर में चोट आ गई। लोगों ने उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद पीड़ित ने बृहस्पतिवार को कैसरबाग थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में प्राथमिकी दर्ज कराई। इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्र ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
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उधर, बाजारखाला के टिकैतराय तालाब निवासी सचिवालय कर्मी गुलाम अब्बास ने बताया कि मंगलवार दोपहर वह बाइक से चौक जा रहे थे। चौक फ्लाईओवर पर खतरनाक मांझा फंसने से उनके गले में जख्म आ गए। इलाज कराने के बाद पीड़ित ने चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। चौक इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि जांच की जा रही है।
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