Lucknow News: आयकर विभाग ने निकाली मैराथन

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लखनऊ। गांधी जयंती पर आयकर विभाग यूपी (पूर्व) के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कार्यालय की ओर से मैराथन हुई। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर अपर्णा एम अग्रवाल (भा.रा.से.) ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतिभागियों ने जनेश्वर मिश्र पार्क में सात किलोमीटर का रास्ता तय किया। प्रधान आयकर आयुक्त ने आयकर विभाग के सफाई कर्मचारियों सम्मानित किया। चीफ कमिश्नर मीनाक्षी सिंह की अगुआई में आयोजित मैराथन में 300 से अधिक अधिकारियों और उनके परिजनों और छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया।