स्वच्छता को नियमित कार्यसंस्कृति का हिस्सा बनाएं: आनंदीबेन पटेल

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इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि दोनों महापुरुषों का जीवन हमें सत्य, सादगी, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देता है। हमें अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। अपने कार्यों को निर्धारित मूल्यों के अनुरूप करने का संकल्प लेना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि स्वच्छता केवल किसी अभियान तक सीमित न रहकर हमारी नियमित कार्यसंस्कृति का हिस्सा बननी चाहिए। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने कार्यस्थल को स्वच्छ रखना सुनिश्चित करें। अनावश्यक रूप से फाइलें लंबित न रहें तथा कार्यालयों से निकलने वाले अपशिष्ट का भी तत्काल उचित निस्तारण किया जाए।इस अवसर पर राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी डॉ. सुधीर महादेव बोबडे ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इसी क्रम में सुबह गांधी जयंती पर जनभवन से प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं राज्यपाल विशेष सचिव श्रीप्रकाश गुप्ता द्वारा लिखे अक्षय दीप स्मृति ग्रंथ का विमोचन भी किया।