Lucknow News: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जगह-जगह हुए आयोजन

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लखनऊ स्टेशन परिसर में 37वें गांधी पुस्तक मेले का शुभारंभ किया गया। मेला 15 अक्तूबर तक चलेगा। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में स्वच्छता और जागरूकता कार्यक्रम हुए। मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने रेलवे स्टेडियम चारबाग में स्वच्छता की शपथ दिलाई। मंडल रेल प्रबंधक ने डीआरएम कार्यालय परिसर में पौधरोपण कर विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया।किताबखाना इल्म व दानिश की ओर से अकबर हॉल, मेहताब बाग में कार्यक्रम हुआ। इसमें नहजुल बलागा (इमाम अली के उपदेशों, पत्रों और कथनों का संग्रह) से जुड़ी दो पुस्तकों ‘नहजुल बलागा और उर्दू शायर’ तथा ‘शासन के सार्वभौमिक सिद्धांत’ का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मौलाना सैयद कर्रार अली जाफरी, मौलाना अशरफ अली गरवी, मौलाना सैयद रजा हैदर जैदी और मौलाना सैयद मुहम्मद जाबिर जौरासी समेत कई विद्वान शामिल हुए।राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मसूरिया दिन पासी की जयंती शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मनाई गई। साथ ही उप्र कांग्रेस विचार विभाग के चेयरमैन एचएल दुसाध की अध्यक्षता में व्याख्यान भी किया गया।शक्ति भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख सचिव ऊर्जा व उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने श्रद्धांजलि अर्पित की।एकेटीयू में कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने महात्मा गांधी के चित्र का अनावरण कर पुष्प अर्पित किए। निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय में महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने दोनों महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित किए। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन मुख्यालय में अपर मिशन निदेशक पूजा मिश्रा ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण व दीप जलाकर पुष्प अर्पित किए।अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल यूनिवर्सिटी में कुलपति डॉ. अमित देवगन, केजीएमयू में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुरेश कुमार व कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद और लोहिया संस्थान के निदेशक डॉ. सीएम सिंह ने दोनों महापुरुषों को याद किया।लखनऊ विवि में कुलपति प्रो. जयप्रकाश सैनी ने टैगोर पुस्तकालय के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं, राष्ट्रीय पुनर्वास विवि में कुलपति आचार्य संजय सिंह ने महापुरुषों को याद किया। बीबीएयू में कार्यवाहक कुलपति प्रो. सुनीता मिश्रा की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुए। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी।जनपदीय न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इसमें न्यायपालिका के अधिकारियों, वकीलों और छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मलखान सिंह और प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने की।संगीत नाटक अकादमी में अकादमी की उपाध्यक्ष विभा सिंह और निदेशक राज कुमार ने पुष्पांजलि अर्पित की।अखिल भारतीय सांस्कृतिक संस्थान की ओर से आयोजित 36वें गांधी जयंती नाट्य महोत्सव गांधी भवन में हुआ। महोत्सव की पहली प्रस्तुति ‘मायाजाल’ की हुई। नाटक मायाजाल’ का लेखन और निर्देशन वरिष्ठ रंगकर्मी राजेंद्र तिवारी ने किया है। यह नाटक समाज में बढ़ती हिंसा और मानवीय रिश्तों पर केंद्रित है।नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में कार्यक्रम हुए। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल ने वन्य प्राणि सप्ताह-2026 का शुभारंभ किया गया।राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित कर नई परंपरा शुरू की गई। प्रधानाध्यापक सुमित कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अब हर साल कॉलेज की ओर से सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा।