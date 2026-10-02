Lucknow News: दो डंपर टकराए, कानपुर हाईवे पर लगा जाम
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:56 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:56 AM IST
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सरोजनीनगर। बंथरा में बृहस्पतिवार सुबह तेज रफ्तार डंपर आगे चल रहे डंपर में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अनियंत्रित डंपर डिवाइडर फांदकर लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की दूसरी लेन में जा पहुंचा। हादसे में डंपर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल चालक को लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
पुलिस के मुताबिक उन्नाव के मौरावां क्षेत्र के छोटी गौरी पारा निवासी गोविंद यादव (35) डंपर में मौरंग लादकर कानपुर से पीपरसंड जा रहे थे। बृहस्पतिवार सुबह करीब पांच बजे वह आजाद विहार कॉलोनी के पास पहुंचे थे। इसी दौरान आगे चल रहे डंपर के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी। इससे पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा गोविंद का डंपर उससे टकरा गया। हादसे के बाद लखनऊ से कानपुर और कानपुर से लखनऊ जाने वाली दोनों सड़कों पर वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। करीब दो घंटे तक जाम की स्थिति रही। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त डंपर को सड़क से हटवाया, जिसके बाद यातायात सुचारु हो सका।
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पुलिस के मुताबिक उन्नाव के मौरावां क्षेत्र के छोटी गौरी पारा निवासी गोविंद यादव (35) डंपर में मौरंग लादकर कानपुर से पीपरसंड जा रहे थे। बृहस्पतिवार सुबह करीब पांच बजे वह आजाद विहार कॉलोनी के पास पहुंचे थे। इसी दौरान आगे चल रहे डंपर के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी। इससे पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा गोविंद का डंपर उससे टकरा गया। हादसे के बाद लखनऊ से कानपुर और कानपुर से लखनऊ जाने वाली दोनों सड़कों पर वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। करीब दो घंटे तक जाम की स्थिति रही। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त डंपर को सड़क से हटवाया, जिसके बाद यातायात सुचारु हो सका।
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