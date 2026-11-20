लखनऊ। सोनचिरैया की ओर से दो दिवसीय देशज कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार को लोहिया पार्क में की जा रही है। कार्यक्रम का शुभारंभ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह करेंगे। बृहस्पतिवार को संस्था की सचिव एवं पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने बताया कि देशज में लोककलाओं, संस्कृतियों एवं परंपराओं का संगम देखने को मिलेगा। उत्सव में राजस्थान की 13 ताली, चकरी, घूमर, गुजरात का भवई और महाराष्ट्र का लावणी जैसी कलाएं शामिल होंगी। सिक्किम का याक छम एवं सिंघी छम, मध्य प्रदेश का गेंडी जनजातीय लोकनृत्य एवं आल्हा भी प्रदर्शित होगा। पं. बंगाल का छऊ पुरूलिया, पंजाब का लोकगीत, ओडिशा का बोंडा जनजातीय लोकनृत्य, उप्र का धोबिया नृत्य और नैटंकी की प्रस्तुति होगी। केरल की कथकली जैसी विविध लोक एवं पारंपरिक कलाओं की प्रस्तुतियां भी होंगी। कार्यक्रम शाम 4 बजे से शुरू होगा और इसमें प्रवेश निशुल्क है।

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