Lucknow News: निवेश के नाम पर 2.70 करोड़ के गबन में दो आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:27 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:27 AM IST
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लखनऊ। दो लोगों से निवेश के नाम 2.70 करोड़ का गबन करने के मामले में गाजीपुर पुलिस ने दो आरोपी निदेशकों को गिरफ्तार किया है। कुछ साल पहले बाराबंकी के देवा निवासी मोहम्मद अहमद ने गाजीपुर थाने में दस निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
इंस्पेक्टर राजेश मौर्या ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी बाराबंकी के नगर कोतवाली का रहने वाला घनश्याम यादव और उसी जनपद के फतेहपुर का निवासी प्रवीन कुमार हैं। दर्ज एफआईआर के जरिये पीड़ित ने बताया था कि कई साल पहले गाजीपुर स्थित ब्लूधौऊ ट्रेडिंग कंपनी से संपर्क हुआ था। कंपनी के निदेशक घनश्याम, प्रवीन और आठ अन्य लोग थे। आरोपियों ने उन्हें कंपनी में एजेंट की नौकरी देने और रकम निवेश करने पर प्रतिमाह पांच प्रतिशत ब्याज देने का झांसा दिया था। बातों में उन्होंने परिवार और रिश्तेदारों से लेकर आरोपियों की कंपनी में रकम निवेश की थी। इसके बाद आरोपी सारी रकम लेकर भाग निकले थे। संपर्क करने पर आरोपियों ने हत्या की धमकी दी थी। इंस्पेक्टर ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी थी। पुलिस ने आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी की गई थी। रविवार को घनश्याम और प्रवीन पुलिस चौकी एचएएल पहुंचे थे जहां पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि मामले में वांछित चल रहे दो आरोपी बाराबंकी और छह अन्य पश्चिम बंगाल के हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए जल्द ही पुलिस टीम बाराबंकी और पश्चिम बंगाल भेजी जाएंगी।
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इंस्पेक्टर राजेश मौर्या ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी बाराबंकी के नगर कोतवाली का रहने वाला घनश्याम यादव और उसी जनपद के फतेहपुर का निवासी प्रवीन कुमार हैं। दर्ज एफआईआर के जरिये पीड़ित ने बताया था कि कई साल पहले गाजीपुर स्थित ब्लूधौऊ ट्रेडिंग कंपनी से संपर्क हुआ था। कंपनी के निदेशक घनश्याम, प्रवीन और आठ अन्य लोग थे। आरोपियों ने उन्हें कंपनी में एजेंट की नौकरी देने और रकम निवेश करने पर प्रतिमाह पांच प्रतिशत ब्याज देने का झांसा दिया था। बातों में उन्होंने परिवार और रिश्तेदारों से लेकर आरोपियों की कंपनी में रकम निवेश की थी। इसके बाद आरोपी सारी रकम लेकर भाग निकले थे। संपर्क करने पर आरोपियों ने हत्या की धमकी दी थी। इंस्पेक्टर ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी थी। पुलिस ने आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी की गई थी। रविवार को घनश्याम और प्रवीन पुलिस चौकी एचएएल पहुंचे थे जहां पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि मामले में वांछित चल रहे दो आरोपी बाराबंकी और छह अन्य पश्चिम बंगाल के हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए जल्द ही पुलिस टीम बाराबंकी और पश्चिम बंगाल भेजी जाएंगी।
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