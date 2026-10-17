Lucknow News: ट्रक बेकाबू होकर दुकान में घुसा, दो घंटे फंसा रहा चालक

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी में शुक्रवार तड़के पांच बजे तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक दुकान में जा घुसा। ट्रक के केबिन में चालक रोहित करीब दो घंटे तक फंसा रहा। दमकल कर्मियों ने केबिन काटकर उसे बाहर निकाला। एफएसओ पीजीआई माम चंद्र बडगूजर ने बताया कि रोहित सरिया लादकर कानपुर से बाराबंकी के हैदरगढ़ जा रहा था। खुर्दही बाजार में तेज गति के कारण रोहित ने डंपर से टकराने से बचने के लिए स्टीयरिंग मोड़ दी। इससे ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। घरवालों को जानकारी दी गई है।

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