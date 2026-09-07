Lucknow News: गोपेश्वर गोशाला में ट्रिपल ई और ब्लू ग्रीन मिशन शुरू
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:30 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:30 AM IST
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लखनऊ। मलिहाबाद स्थित गोपेश्वर गोशाला ईको विलेज को पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को नंदोत्सव और शिक्षक दिवस पर ट्रिपल ई प्रोग्राम और ब्लू ग्रीन मिशन की शुरुआत की गई। जानकारों ने बताया कि ट्रिपल ई प्रोग्राम पर्यावरण, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की एक कार्ययोजना है। वहीं, ब्लू ग्रीन मिशन जल और पौधों पर केंद्रित है।
गोपेश्वर गोशाला को ब्लू ग्रीन ट्रेनिंग पायलट सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना है। कार्यक्रम में पर्यावरण से जुड़े पांच एक्शन गाइड और पांच ट्रेनिंग मैनुअल का विमोचन हुआ। इन्हें अलग-अलग कक्षाओं और स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। इस मौके पर अवधेश कुमार श्रीवास्तव, उमाकांत गुप्ता, डॉ. एसपी सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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गोपेश्वर गोशाला को ब्लू ग्रीन ट्रेनिंग पायलट सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना है। कार्यक्रम में पर्यावरण से जुड़े पांच एक्शन गाइड और पांच ट्रेनिंग मैनुअल का विमोचन हुआ। इन्हें अलग-अलग कक्षाओं और स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। इस मौके पर अवधेश कुमार श्रीवास्तव, उमाकांत गुप्ता, डॉ. एसपी सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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