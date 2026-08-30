Lucknow News: स्टंट कर रहे ट्रांसपोर्ट कारोबारी की कार सीज

विज्ञापन



एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंथ कुमार के मुताबिक, 26 अगस्त की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि ओमेक्स न्यू हजरतगंज चौराहे पर लग्जरी कार सवार युवक खतरनाक ढंग से स्टंट कर रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और ओमेक्स आर-2 निवासी आर्यन को कार समेत पकड़कर थाने ले आई। आर्यन से कार के दस्तावेज मांगे गए लेकिन वह कोई कागज नहीं दिखा सका। इस पर कार सीज कर दी गई। विज्ञापन

इसी दौरान उसके दो परिचितों ने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से सीयूजी नंबर पर फोन कर कार छोड़ने का दबाव बनाया। आरोप है कि दोनों ने बड़े अधिकारियों का नाम लेकर पुलिसकर्मियों को दबाव में लेने का प्रयास किया। एडीसीपी ने बताया कि मेडिकल जांच में आर्यन के शराब पीने की पुष्टि हुई। मामले की जांच की जा रही है। (संवाद) एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंथ कुमार के मुताबिक, 26 अगस्त की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि ओमेक्स न्यू हजरतगंज चौराहे पर लग्जरी कार सवार युवक खतरनाक ढंग से स्टंट कर रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और ओमेक्स आर-2 निवासी आर्यन को कार समेत पकड़कर थाने ले आई। आर्यन से कार के दस्तावेज मांगे गए लेकिन वह कोई कागज नहीं दिखा सका। इस पर कार सीज कर दी गई।इसी दौरान उसके दो परिचितों ने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से सीयूजी नंबर पर फोन कर कार छोड़ने का दबाव बनाया। आरोप है कि दोनों ने बड़े अधिकारियों का नाम लेकर पुलिसकर्मियों को दबाव में लेने का प्रयास किया। एडीसीपी ने बताया कि मेडिकल जांच में आर्यन के शराब पीने की पुष्टि हुई। मामले की जांच की जा रही है। (संवाद)

विज्ञापन

विज्ञापन

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी स्थित ओमेक्स न्यू हजरतगंज चौराहे पर लग्जरी कार से सड़क पर स्टंट कर रहे ट्रांसपोर्ट कारोबारी आर्यन प्रताप सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने कार सीज करने के साथ आर्यन के खिलाफ शांतिभंग के तहत कार्रवाई की। इसके बाद कार छुड़ाने के लिए उसके दो परिचितों ने थाने के सीयूजी नंबर पर फोन कर पुलिसकर्मियों पर दबाव बनाया। दरोगा शुभम सिंह की तहरीर पर कार चालक आर्यन और दोनों फोनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।