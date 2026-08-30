Lucknow News: मामूली टक्कर पर युवकों ने किया हंगामा, चालक को पीटा, कार तोड़ी

विज्ञापन

शुक्रवार रात करीब 10 बजे मोहनलालगंज-मौरावां मार्ग पर कार और स्कूटी में मामूली टक्कर के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि स्कूटी सवार यश ने अपने साथियों को फोन कर मौके पर बुला लिया। कुछ ही देर में 25-30 युवक करीब 15 बाइकों से वहां पहुंच गए। उन्होंने कार चालक विजय कुमार को वाहन से बाहर खींचकर सड़क पर पीटा। विजय किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। इसके बाद युवकों ने कार में तोड़फोड़ की और सड़क पर हंगामा किया। इससे मोहनलालगंज-मौरावां मार्ग पर यातायात भी प्रभावित हुआ।ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट में शामिल छह युवकों को हिरासत में लिया। इनमें गोविंद निवासी देवती, पप्पू यादव निवासी अर्जुनगंज, सचिन निवासी सजानपुर, आदित्य निवासी बरौना और कल्ली पूरब निवासी अरुण रावत व आशीष रावत शामिल हैं। इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह के अनुसार, हिरासत में लिए गए सभी युवक कल्ली पूरब के हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।