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- बिजली पासी किला चौराहे से बिजनौर रमाबाई अंबेडकर मैदान की तरफ आने वाले भारी वाहन (छोटे व बड़े) और यात्री बसें स्मृति उपवन आशियाना चौराहा या रुचि खंड से होकर जाएंगी।- बिजनौर तिराहे से बिजनौर अंडरपास की ओर आने वाले सभी वाहन व यात्री बसें रमाबाई की तरफ न जाकर औरंगाबाद ब्रिज होकर बिजली पासी किला चौराहे से जा सकेंगी।- ओमेक्स तिराहे से रमाबाई अंबेडकर अंडरपास सर्विस लेन की ओर जाने वाले सभी वाहन बिजनौर अंडरपास न्यू गरौरा से होकर जा सकेंगे।- शहीद पथ ट्रांसपोर्ट नगर से आने वाले वाहन रमाबाई अंडरपास वीआईपी रैंप न उतरकर सेक्टर-आठ रैंप या उतरेठिया रेलवे क्रॉसिंग से होकर जा सकेंगे।- औरंगाबाद अंडरपास से आने वाले वाहन रैन बसेरा तिराहा अंबेडकर विश्वविद्यालय अंडरपास न आकर बिजनौर अंडरपास बिजनौर तिराहा होकर जा सकेंगे।- बंगला बाजार चौराहे से सभी वाहन जेल रोड से सीधे बिजली पासी किला चौराहा की ओर न जाकर तेलीबाग पिकेडली, सरफोर्टगंज होकर जा सकेंगे।- साउथ सिटी से अंबेडकर विश्वविद्यालय अंडरपास की ओर आने वाले वाहन तेलीबाग उतरेठिया होकर जा सकेंगे।