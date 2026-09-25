Lucknow News: चारबाग इलाके में आज बदला रहेगा यातायात
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:55 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:55 AM IST
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लखनऊ। चारबाग स्थित पं. दीन दयाल उपाध्याय स्मृतिका में शुक्रवार को वीआईपी कार्यक्रम का आयोजन होगा। सुबह सात बजे से शुरू होने वाला कार्यक्रम दोपहर 12 बजे तक चलेगा। इस दौरान चारबाग इलाके में यातायात व्यवस्था बदली रहेगी।
कुछ यूं रहेगी व्यवस्था
- कुंवर जगदीश चौराहे से सामान्य यातायात लोको चौराहा और केकेसी तिराहे की तरफ नहीं जा सकेगा।
- लोको चौराहे से सामान्य यातायात केकेसी तिराहा और रविंद्रालय की तरफ नहीं जा सकेगा।
- गुप्ता तिराहे से सामान्य यातायात रविंद्रालय और केकेसी की तरफ नहीं जा सकेगा।
- मोहन होटल चौराहे से सामान्य यातायात केकेसी और ठाकुर ट्रांसपोर्ट तिराहे की तरफ नहीं जा सकेगा।
- रविंद्रालय तिराहा और एपी सेन रोड तिराहे से सामान्य यातायात कार्यक्रम स्थल की तरफ नहीं जा सकेगा।
- राणा प्रताप चौराहे से कार्यक्रम स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- नत्था तिराहे से सामान्य यातायात रविंद्रालय तिराहा और केकेसी तिराहे की तरफ नहीं जा सकेगा।
- आलमबाग बस अड्डे से बसें मवैया तिराहा होते हुए केकेसी तिराहे की तरफ नहीं जा सकेंगी।
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कुछ यूं रहेगी व्यवस्था
- कुंवर जगदीश चौराहे से सामान्य यातायात लोको चौराहा और केकेसी तिराहे की तरफ नहीं जा सकेगा।
- लोको चौराहे से सामान्य यातायात केकेसी तिराहा और रविंद्रालय की तरफ नहीं जा सकेगा।
- गुप्ता तिराहे से सामान्य यातायात रविंद्रालय और केकेसी की तरफ नहीं जा सकेगा।
- मोहन होटल चौराहे से सामान्य यातायात केकेसी और ठाकुर ट्रांसपोर्ट तिराहे की तरफ नहीं जा सकेगा।
- रविंद्रालय तिराहा और एपी सेन रोड तिराहे से सामान्य यातायात कार्यक्रम स्थल की तरफ नहीं जा सकेगा।
- राणा प्रताप चौराहे से कार्यक्रम स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे।
- नत्था तिराहे से सामान्य यातायात रविंद्रालय तिराहा और केकेसी तिराहे की तरफ नहीं जा सकेगा।
- आलमबाग बस अड्डे से बसें मवैया तिराहा होते हुए केकेसी तिराहे की तरफ नहीं जा सकेंगी।