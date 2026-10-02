Lucknow News: कारोबारियों ने जर्जर शौचालय पर जड़ा ताला

Lucknow News: कारोबारियों ने जर्जर शौचालय पर जड़ा ताला
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Fri, 02 Oct 2026 03:04 AM IST
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तालकटोरा। राजाजीपुरम के ई-ब्लॉक मार्केट स्थित सुलभ इंटरनेशनल की ओर से संचालित शौचालय पर व्यापारियों ने बृहस्पतिवार दोपहर ताला लगा दिया। नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। व्यापारियों अंकित वाजपेयी, राम कुमार, विशाल और आदी गुप्ता ने बताया कि शौचालय की छत जर्जर है और कभी भी हादसा हो सकता है। गंदगी के कारण दुकानदारों और ग्राहकों को परेशानी होती है। उनका दावा है कि कई व्यापारियों को मूत्र संक्रमण की समस्या हो चुकी है। राजाजीपुरम व्यापार मंडल अध्यक्ष ऋषभ गुप्ता ने बताया कि नगर निगम और सुलभ इंटरनेशनल से कई बार जीर्णोद्धार की मांग की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
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