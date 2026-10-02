फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Traders put a lock on the dilapidated toilet

Lucknow News: कारोबारियों ने जर्जर शौचालय पर जड़ा ताला

Fri, 02 Oct 2026 03:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Fri, 02 Oct 2026 03:04 AM IST
विज्ञापन
Traders put a lock on the dilapidated toilet
कारोबारियों ने जर्जर शौचालय पर जड़ा ताला
तालकटोरा। राजाजीपुरम के ई-ब्लॉक मार्केट स्थित सुलभ इंटरनेशनल की ओर से संचालित शौचालय पर व्यापारियों ने बृहस्पतिवार दोपहर ताला लगा दिया। नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। व्यापारियों अंकित वाजपेयी, राम कुमार, विशाल और आदी गुप्ता ने बताया कि शौचालय की छत जर्जर है और कभी भी हादसा हो सकता है। गंदगी के कारण दुकानदारों और ग्राहकों को परेशानी होती है। उनका दावा है कि कई व्यापारियों को मूत्र संक्रमण की समस्या हो चुकी है। राजाजीपुरम व्यापार मंडल अध्यक्ष ऋषभ गुप्ता ने बताया कि नगर निगम और सुलभ इंटरनेशनल से कई बार जीर्णोद्धार की मांग की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed