Lucknow News: आज पता चलेगा कितना मजबूत हुआ एसए अपार्टमेंट
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:05 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:05 AM IST
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लखनऊ। जैक लगाने से गोलागंज के बारुदखाना का एसए अपार्टमेंट कितना मजबूत हुआ है इसका पता शनिवार को चल जाएगा। सेफ्टी ऑडिट करने वाली टीम जांच के बाद रिपोर्ट देगी।
बीते सोमवार को पिलर दरकने के बाद से अपार्टमेंट के ढहने का खतरा है। इसके बाद से एलडीए की विशेष टीम इमारत को मजबूती देने का काम कर रही थी। इस काम के लिए भूतल पर बने मकान की छत के नीचे दीवार पर जैक लगाए गए थे। जहां दीवार नहीं थी वहां मोटी दीवार बनाकर जैक लगाए गए।
एलडीए की ओर से कहा गया कि यह काम इसलिए कराया गया ताकि लोग फ्लैट से अपना सामान निकाल सकें। अब इमारत में मजबूती आने के बाद लोग सामान निकाल सकेंगे। एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा के अनुसार रिपोर्ट के आधार पर ही लोगों को सामान निकालने का मौका दिया जाएगा।
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बीते सोमवार को पिलर दरकने के बाद से अपार्टमेंट के ढहने का खतरा है। इसके बाद से एलडीए की विशेष टीम इमारत को मजबूती देने का काम कर रही थी। इस काम के लिए भूतल पर बने मकान की छत के नीचे दीवार पर जैक लगाए गए थे। जहां दीवार नहीं थी वहां मोटी दीवार बनाकर जैक लगाए गए।
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एलडीए की ओर से कहा गया कि यह काम इसलिए कराया गया ताकि लोग फ्लैट से अपना सामान निकाल सकें। अब इमारत में मजबूती आने के बाद लोग सामान निकाल सकेंगे। एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा के अनुसार रिपोर्ट के आधार पर ही लोगों को सामान निकालने का मौका दिया जाएगा।
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