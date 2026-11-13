Lucknow News: नगर में आज

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पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव में आदि कुमार का अन्नप्राशन संस्कार एवं भव्य बरात महोत्सव डालीगंज के जैन बाग में सुबह 8 बजे।



स्वनिधि महोत्सव

पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्वनिधि महोत्सव महानगर के कल्याण मंडप जोन-तीन में सुबह 10:30 बजे।



गोमती उत्सव

गोमती उत्सव का आयोजन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गोमतीनगर में सुबह 11 बजे से।

उद्घाटन

सुल्तानपुर रोड स्थित गुलजार उपवन में नव निर्मित संस्कृति भवन का रक्षामंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन सुबह 11 बजे।

कार्यशाला

विश्व स्वास्थ्य संगठन इंडिया की ओर से मलेरिया व कालाजार पर कार्यशाला एसजीपीजीआई के एचजी खुराना सभागार में सुबह 9 बजे से।

उप्र कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश भर के जिला व शहर अध्यक्षों की कार्यशाला माल एवेन्यू रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर सुबह 11:15 बजे से।

उत्तराखंड महोत्सव

उत्तराखंड महापरिषद की ओर से उत्तराखंड महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम, बीरबल साहनी मार्ग स्थित पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में दोपहर दो बजे।

परिचर्चा

दि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की ओर से फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज फॉर ए हेल्दी लाइफ पर परिचर्चा रिवर बैंक काॅलोनी स्थित संस्था के सभागार में शाम 4:30 बजे।

प्रकाश उत्सव

आरएसएसडीआई की ओर से विश्व डायबिटीज दिवस पर प्रकाश उत्सव पुराने लखनऊ स्थित रूमी गेट पर शाम 5:30 बजे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे।

लोक गायन

संगीत नाटक अकादमी की ओर से धरोहर लोक गायन अकादमी परिसर के संत गाडगे जी महाराज प्रेक्षागृह में शाम 6 बजे। लोक गायिका मालिनी अवस्थी करेंगी प्रतिभाग।

मजलिस

हजरत फातिमा जहरा (स.अ.) की शहादत की याद में हजरतगंज स्थित सिब्तैनाबाद में आयोजित मजलिस शाम सात बजे। मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी करेंगे खिताब।



हजरत फातिमा जहरा (स.अ.) की शहादत की याद इमामबाड़ा सैयद तकी साहब, अकबरी गेट, चौक में मजलिस शाम सात बजे। मौलाना सैयद अफजल हैदर करेंगे खिताब।

शब्बेदारी

हजरत फातिमा जहरा की शहादत के सिलसिले में अजीमुशान तरही शब्बेदारी का आयोजन रुस्तमनगर स्थित बैतुल हुज्न में रात 9:30 बजे।



खेल के कार्यक्रम



ऑल इंडिया केडी सिंह बाबू हॉकी प्रतियोगिता मो. शाहिद स्टेडियम में दोपहर एक बजे से।

वीमेंस प्रो वाॅलीबॉल लीग इकाना स्टेडियम में शाम पांच बजे से।