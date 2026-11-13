Lucknow News: सड़क जाम कर प्रदर्शन करने पर 54 नामजद सहित 304 पर एफआईआर

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10 नवंबर को लखनऊ के महिगवां निवासी अनिल यादव की बाइक में बाबा कुटी तिराहे के पास दूध के टैंकर ने टक्कर मार दी थी। हादसे में पत्नी पूनम और छह माह के बेटे आयुष की मौत हो गई थी, जबकि अनिल घायल हो गए थे। घटना की जानकारी पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर लखनऊ-महमूदाबाद राजमार्ग जाम कर दिया था।करीब तीन घंटे तक चले प्रदर्शन से आवागमन बाधित रहा। बुधवार शाम बड्डूपुर थाने के उपनिरीक्षक आलोक कुमार सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोप है कि सड़क जाम होने से सरकारी बसों, एंबुलेंस और अन्य सरकारी सेवाओं का संचालन प्रभावित हुआ। समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़क से नहीं हटे। सीओ फतेहपुर शक्ति सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर अज्ञात लोगों की पहचान की जा रही है।